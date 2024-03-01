Контрольные надзорные мероприятия без взаимодействия на птицеводческих предприятиях

Отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) проведены контрольно надзорные мероприятия без взаимодействия в отношении птицефабрик Новокузнецкого муниципального округа ООО «Птицефабрика Трудармейская», ООО «Кузбасский бройлер», АО «Кузбасская птицефабрика», где выявлены признаки нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. На птицеводческих предприятиях не обеспечены условия, не позволяющие дикой птице гнездиться на территории, установлено зарастание древесной растительностью, зафиксированы стаи птиц над территориями птицефабрик. Не все предприятия обрудованы въездным и выездным дезбарьером с обеспечением возможности подогрева дезраствора в зимнее время, что является нарушением «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)», утв. приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 104.

Юридическим лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережения находятся на контроле Управления.