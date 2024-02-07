Красноярский «дальнобойщик» выучился в «лже-автошколе», получив поддельное водительское удостоверение

В 2021 году, когда действовали ограничительные меры в связи с COVID-19, житель Красноярска решил дополнительно к имеющимся у него «водительским категориям» получить право управления на грузовой автомобиль с прицепом. Однако найденный в сети «Интернет» сайт одного из известных учебных центров Красноярска привёл будущего «дальнобойщика» к судимости и штрафу…

Как следует из материалов уголовного дела, 45-летний житель Красноярска, имеющий право управления на ряд категорий транспортных средств, летом 2021 года решил дополнительно получить право на управление грузовым автомобилем с прицепом. Исходя из показаний красноярца, данных в ходе предварительного расследования, с этой целью в сети «Интернет» он нашёл сайт автошколы, наименование которой было идентично наименованию одного из известных учебных центров Красноярска. В результате телефонного разговора с представителем этой «автошколы» красноярца убедили в законности обучения на водителя грузового автомобиля в режиме «онлайн», а также в законности получения через эту «автошколу» водительского удостоверения в аналогичном режиме. В обоснование приводилось то, что в период эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, водительское удостоверение все получают именно таким способом.

Пройдя медицинскую комиссию, и предоставив её результаты контактному лицу, красноярец обучался в «автошколе» дистанционно около 20 дней. После этого он переслал свои анкетные данные с фотографией для дальнейшего получения водительского удостоверения. Деньги за всю процедуру он перевёл контактному лицу после того, как ему прислали фото этого удостоверения. Через некоторое время по почте ему пришёл и сам документ, на основании которого красноярец устроился на работу «дальнобойщиком» к местному предпринимателю.

Через полтора года, проезжая на грузовом автомобиле через город Мариинск Кемеровской области, его остановили сотрудники ГИБДД Отдела МВД России «Мариинский» для проверки документов. Красноярец предъявил приобретённое ранее водительское удостоверение, проверка которого тут же показала, что удостоверение с такой серийной нумерацией принадлежит другому человеку.

В судебном заседании красноярец вину в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения признал полностью. Ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, при котором наказание не может превышать две трети от максимального наказания за совершённое преступление. Государственный обвинитель, а также защитник подсудимого не возражали против применения такого порядка судебного разбирательства.

Отягчающих наказание обстоятельств судом установлено не было. А совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признал исключительной, в связи с чем при назначении наказания были применены правила статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяющей назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено за совершение такого вида преступления.

В результате жителю Красноярска было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

На днях осуждённый перечислил в доход федерального бюджета всю сумму назначенного судом штрафа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд