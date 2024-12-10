Кузбасские росгвардейцы почтили память павших защитников Отечества

В Кемерове в День Героев Отечества состоялся торжественный митинг, посвященный памяти защитников Родины. Участниками мероприятия стали сотрудники и военнослужащие Росгвардии, включая командование отряда специального назначения «Кузбасс», ветераны боевых действий, юнармейцы, кадеты, представители общественных организаций, студенты и жители региона.

В этот день в России принято чтить Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В подразделениях Росгвардии Кузбасса четыре сотрудника посмертно удостоены Золотой Звездой Героя России: военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» старший лейтенант Сергей Цветков и рядовой Тимур Ибрагимов, сотрудник ОМОН «Оберег» сержант Станислав Амелин и сотрудник СОБР «Символ» капитан Алексей Отческих.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Монументу Славы, отдав дань уважения павшим в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции.

Подобные памятные мероприятия с участием представителей Росгвардии прошли и в других городах Кузбасса, объединяя жителей региона в благодарности к защитникам Отечества.

Фото: Росгвардия