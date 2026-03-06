Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбасские росгвардейцы завоевали бронзу на областных соревнованиях по служебному двоеборью

В областном центре в рамках спартакиады кемеровского областного отделения «Динамо» прошли соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников силовых структур региона. В них приняли участие 70 спортсменов, представляющих все силовые ведомства Кузбасса.

Соревнования по служебному двоеборью проходили в два этапа: сначала участники выполняли скоростную стрельбу из пистолета Макарова (упражнение ПБ-8 с переносом огня по фронту), затем проверяли скорость на лыжне – дистанция составляла 7,5 км для мужчин и 5 км для женщин.

По итогам упорной борьбы команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завоевала бронзу в командном первенстве двоеборья, уступив «золото» региональному управлению ФСИН и «серебро» спортсменам из МВД Кузбасса.

Кроме этого, сотрудница СОБР «Символ» подполковник Елена Н. стала призером в личном зачете, завоевав серебро среди женщин в лыжных гонках, а также показала высокие результаты в служебном двоеборье.

Отличившиеся спортсмены кузбасской Росгвардии были награждены грамотами, медалями и кубками.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
06/03/2026
