Кузбасский призывник оспорил ограничения, наложенные на него в связи с неявкой по повестке в военный комиссариат

В отношении 22-летнего призывника из Мариинска по причине отказа являться по повестке военным комиссариатом был применён комплекс временных мер в виде ряда запретов. Посчитав, что это нарушает возможность распоряжаться своими правами, молодой человек через суд потребовал признать незаконными решения военного комиссариата.

Как указывал призывник в своём заявлении, в конце октября прошлого года военным комиссариатом ему была направлена повестка с датой явки на 6 ноября 2025 года для уточнения документов воинского учёта. В этот же день в отношении него была применена временная мера в виде запрета на выезд из России. Но, согласно доводам призывника, уведомление о направленной повестке он получил лишь 11 ноября, то есть позже даты, определённой ему для явки. На следующий день он направил в военкомат почтой уведомление о том, что явиться по повестке он не мог, так как поздно её получил. После этого к призывнику были применены дополнительные временные меры: ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, приостановка действий по регистрации недвижимости, запрет на регистрацию в качестве предпринимателя и др. Не согласившись с такими действиями в отношении него, молодой человек обжаловал действия военкомата в различные инстанции, а впоследствии обратился и в суд.

Однако суд в результате рассмотрения дела установил более подробную картину событий. Выяснилось, что из-за обучения в колледже мариинцу ранее предоставлялась отсрочка от призыва. В период отсрочки призывнику исполнилось 20 лет, он получил новый паспорт, и военный комиссариат пригласил его для уточнения данных. Но призывник лично не явился, а направил по почте заверенную нотариусом копию паспорта. После истечения отсрочки военный комиссариат по телефону неоднократно приглашал мариинца для прохождения медкомиссии, но призывник для получения повесток не явился, а направил в военкомат копии медицинских документов, полученных им в частных медицинских организациях о прохождении различных обследований. Продолжая уклоняться от явки в военный комиссариат, призывник открывал больничный лист после даты приглашения, запрашивал дубликат своего личного дела и направлял по почте иные заявления. Также он не сообщил о своём переезде в связи с учёбой в городе Кемерово и не встал на воинский учёт по новому месту пребывания.

В результате к призывнику был законно применён комплекс временных мер, которые он и обжаловал в суд.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу о том, что военным комиссариатом законно принимались меры к организации призыва на военную службу, но призывник неоднократно уклонялся и продолжает уклоняться от мероприятий, связанных с призывом без законных на то оснований.

В удовлетворении административных исковых требований призывника о признании незаконными решений военного комиссариата было отказано.

Решение суда вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а в случае подачи апелляционной жалобы – после рассмотрения этой жалобы вышестоящим судом.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд