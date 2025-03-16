Кузбасский производитель удобрений первым в Сибири получил право маркировать продукцию знаком «Зеленый эталон»

Продукция кузбасских химиков получила федеральный сертификат соответствия «Минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками». «Зеленые» удобрения — один из современных трендов в сфере мирового сельского хозяйства. Они позволяют получать экологически чистую продукцию, улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и способствуют сохранению экосистемы.

«Кемеровский «Азот» стал самым восточным производителем «зеленой» продукции в России и первым предприятием, получившим федеральный сертификат качества в Сибирском федеральном округе. Внедряя в производство современные технологии, предприятие решает целый ряд важных задач — развивает выпуск перспективной на мировом рынке продукции, обеспечивает агропромышленный сектор качественными удобрениями, заботится об экологии региона, укрепляет технологический и продовольственный суверенитет Кузбасса и всей страны», — отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин.

В ходе сертификации эксперты проверили экологическую чистоту кузбасских удобрений, их воздействие на окружающую среду. Федеральный сертификат подтверждает высокое качество продукта. Стандарт определяет строгие требования к содержанию тяжелых металлов и мышьяка в продукции. В результате получены положительные результаты испытаний, которые подтвердили, что продукт безопасен для человека и почвы. Теперь предприятие имеет право маркировать производимый карбамид марки Б знаком «Зеленый эталон».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса