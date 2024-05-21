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Кузбасский спецназ стал третьим среди лучших спортсменов России по практической стрельбе

В Омске завершились всероссийские межведомственные соревнования Сибирского федерального округа по практической стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященных памяти Героя России офицера СОБР Олега Охрименко. Сотрудники кемеровского СОБР «Символ» стали призерами в ходе упорной борьбы.

В течение 4 дней на загородной учебной базе Омской академии МВД России и войскового стрельбища полигона «Карьер» более 100 стрелков из нескольких регионов страны состязались в стрельбе из 9-мм пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В программу соревнований вошли упражнения ПБ-2 и ПБ-3 (стрельба по неподвижной мишени с 25 метров), ПБ-8 (стрельба скоростная с переносом огня по фронту после перемещения с 25 метров), ПБ-11 (стрельба скоростная со сменой магазинов и изготовок с 7, 15 и 25 метров) и ПБ-15 (стрельба скоростная со сменой магазинов с 25 метров). А-3 (стрельба из трех положений по неподвижной мишени со 100 метров), А-4 (стрельба скоростная из трех положений со 100 метров).

Показавшие лучшие результаты в упражнениях из пистолета и автомата, вышли на «дуэль» - выполняли упражнения ПБ-14 и А-9, где участники состязались в скоростной стрельбе со сменой магазинов.

В ходе упорной борьбы представители кемеровского специального отряда быстрого реагирования «Символ» заняли третье место. Победителем стала команда Омской Академии МВД России. Серебро соревнований завоевали спортсмены УМВД России по Омской области.

Победители и призеры соревнований награждены медалями, кубками и дипломами.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
21/05/2024
Спорт
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