Кузбасскому водителю не удалось оспорить лишение права управления автомобилем за совершение запрещённого обгона

Автолюбитель пытался убедить суд, что обогнал другое транспортное средство перед движущимся навстречу патрульным автомобилем сотрудников ГИБДД ранее зоны действия знака «Обгон запрещён». А уже в зоне действия запрещающего знака он объезжал выбоину, никого не обгоняя.

В конце марта 2026 года в утреннее время водитель автомобиля KIA RIO на одном из оживлённых участков проезжей части Мариинска совершил обгон другого транспортного средства в зоне действия знака «Обгон запрещён». Опасный манёвр был замечен сотрудниками ГИБДД, которые на патрульном автомобиле ехали по встречной полосе движения. Развернувшись, они догнали и остановили нарушителя.

Позже выяснилось, что менее чем год назад он уже привлекался к ответственности в виде штрафа за аналогичное правонарушение.

За повторный выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч.5 ст.12.15 КоАП РФ), мировой судья назначил автолюбителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, водитель обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. В жалобе он указывал, что обгон был совершён до зоны действия запрещающего знака. А выезд на полосу встречного движения в нарушение Правил дорожного движения он совершил, объезжая дорожную выбоину. Поэтому в его действиях содержится иной состав правонарушения, который не влечёт за собой лишение права управления транспортными средствами.

Изучив доводы жалобы и материалы дела об административном правонарушении, Мариинский городской суд Кемеровской области признал постановление мирового судьи законным и обоснованным.

При рассмотрении жалобы в числе прочих доказательств была изучена запись видеорегистратора патрульного автомобиля. На видеозаписи было явно видно движение автомобиля KIARIO, который в зоне действия знака «Обгон запрещён» при обгоне попутного автомобиля выехал на полосу встречного движения.

В результате жалоба правонарушителя была оставлена без удовлетворения, а постановление мирового судьи о назначении автолюбителю наказания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год — без изменения.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу со дня провозглашения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Марииснкий городской суд