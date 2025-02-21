Международный день родного языка отметили Тяжинском округе

В творческих объединениях Тяжинского центра дополнительного образования состоялась беседа «Как мы говорим. Школьный сленг». Ребята познакомились с пословицами и поговорками о русском языке. Соревновались в конкурсах «Пишите правильно», «Сравни и переведи», заменяли литературными синонимами слова-паразиты, проследили использование сленга в школьной жизни, дома и на улице.

В Нововосточной СШ для учащихся 7 и 8 классов прошел литературный час «История родного языка». Для ребят начальной школы организовали просмотр мультфильмов по сказкам народов мира. Учитель русского языка и литературы Лариса Александровна Кокрятская провела в 5 и 9 классах открытый урок «Моя Россия». Занятие было насыщено фольклорными играми, которые позволили детям глубже понять народные традиции и обычаи. Также прошел конкурс знатоков русского языка и литературы. Школьники отвечали на вопросы о произведениях классиков и современников. Завершился урок флешмобом «Чтение любимых стихов». Ребята декламировали стихи о Родине, о любви к своей стране.

В Кубитетской основной школе учащихся пригласили на беседу «Родной язык: история, культура, значение». В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова для учеников второго класса организовали викторину «Мой родной Русский Язык!». Учащиеся 7 класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова приняли участие в этновикторине «Народная мудрость». Ребята изучили известные поговорки на языке народов России и подобрали аналогичные выражения на русском языке. В школьной библиотеке была организована книжная выставка «Родной язык – как ты прекрасен!».

В рамках празднования Международного дня родного языка в 4 «В» классе Тяжинской средней школы № 3 состоялась конкурсная программа «Знатоки русского языка». В 4 «А» классе прошло занятие по теме «Сказки разных народов». Дети подготовили пересказ русских, тувинских, татарских, белорусских, дагестанских сказок, а также выполнили иллюстрации к ним. Ученики 5-6 классов приняли участие в турнире знатоков русского языка. Пройдя по разным станциям, ученики познакомились с языковым фольклором народов России, прочитали отрывки из произведений российских авторов. Специалисты Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова провели для молодежи окружного центра акцию «Мой верный друг – язык мой русский».

В Тисульской библиотеке прошел занимательный урок «Родной язык – сокровище народа». В увлекательное лингвистическое путешествие отправились учащиеся 7, 9-х классов. Ребята продемонстрировали свои знания по русскому языку в викторине «Живое слово». В Бороковской библиотеке состоялась лингвистическая игра «Любовь к родному языку». Выполняя задания, участники получили возможность проверить и закрепить знания в различных разделах русского языка: фонетике, лексике, фразеологии, пунктуации. Посетив книжную выставку «Родной язык – язык души» присутствующие познакомились книгами по русскому языку.

Фото: Тяжинская средняя школа № 2