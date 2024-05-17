Международный день семьи отметили в Тяжинском округе

В Тяжинском агропромышленном техникуме преподаватель русского языка и литературы Лариса Николаевна Павлова провела необычное занятие.

Вместо традиционного урока студенты-первокурсники написали сочинение на тему «Семья – это...».

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась познавательно-развлекательная программа «Мы поколение ЗОЖ». Участниками программы стали воспитанники детских садов. Ребятишкам из команд «Солнышко» (детсад № 8 «Солнышко»), «Юнга» и «Пламя» (детсад № 3 «Золотой ключик»), «Искра» и «Комета» (детсад № 1 «Берёзка») нужно было исполнить роли старших членов семьи. Они отлично справились с ежедневными заботами – готовили ужин, развлекали малыша, правильно ухаживали за домашними питомцами, и выполняли много других важных обязанностей родителей. В финале ребята получили Благодарственные письма от Дома культуры «Юбилейный» и сладкие призы.

В Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова прошла информационная акция «Правовой навигатор для молодой семьи», посвященная празднованию Международного дня семьи. В ходе правового часа «Семья – начало всех начал» консультант органа ЗАГС Елена Николаевна Яроцкая выступила перед учащимися школ с разъяснениями о действующем законодательстве по государственной регистрации заключения брака, и рассказала о церемонии чествования юбиляров супружеской жизни. Для посетителей читального зала прошел обзор книжной выставки «Основы семейного законодательства». Информационные минутки «15 мая – Международный день семьи» позволили ребятам узнать историю праздника.

В виртуальном читальном зале библиотеки состоялся вечер отдыха «Все начинается с семьи». Ведущая мероприятия познакомила гостей с высказываниями писателей и поэтов о семье. Участники читали стихи о семье, вспомнили пословицы и поговорки о значимости семьи, отгадали загадки о родственных связях, рассказали о семейных традициях объединяющих родных и близких. Все с удовольствием приняли участие в конкурсе «Построим счастливый семейный дом». Присутствующие поздравили с праздником маму участника СВО Елену Ивановну Борзенкову и подарили ей цветы, сделанные своими руками.

Специалисты Тяжинской детской библиотеки совместно с волонтерами провели акцию «Неразлучные друзья – библиотека и семья».

Библиотекари рассказали семьям об истории возникновения праздника, провели викторину на знание пословиц и поговорок о семье, вручили буклеты с рекомендательными списками книг для семейного чтения.

Участников акции также пригласили посетить библиотеку, где можно познакомиться с настольными играми и выставкой книг «Семейный досуг».

В Международный день семьи учащиеся творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования посетили окружной историко-краеведческий музей. В рамках музейной недели «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» для ребят здесь провели музейный час о трудовых династиях Тяжинского района.

В Итатском городском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности действует выставка детских рисунков «Семьи разные нужны, семьи разные важны!». В экспозиции представлены работы участников кружка «Акварелька» (руководитель Екатерина Валерьевна Подкорытова). В Староурюпском сельском Доме культуры проходит выставка «Семья в объективе».

В Даниловском СДК состоялась программа «Моя семья – мое богатство». В ходе конкурса «Найди меня», мамы с завязанными глазами должны были на ощупь определить, где находятся их ребятишки. Также участников ждали конкурсы «Добрые дела» и «Композиция цветов в подарок», а также игра «Устами младенца».

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошел диспут «Рецепты семейного счастья». В Листвянском СДК состоялся мастер-класс «С любовью». В Нововосточном сельском Доме культуры прошла познавательно-развлекательная программа «Я и семья», в Тисульском СДК – семейная эстафета «Дружная семья».

В рамках Года семьи в России и Международного дня семьи специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели семейные посиделки «Попьём чайку?».

В Кубитетской библиотеке состоялся литературный час «Будет в семье лад, коли книге рад». В Новопокровской библиотеке прошла программа «Хорошо, что есть семья – она от бед хранит меня». В Итатской модельной библиотеке оформлена выставка творческих работ «Семейный досуг». В Валерьяновской библиотеке состоялась конкурсная программа «Всей семьёй к нам приходите», а в Бороковской библиотеке – беседа «Семья – это счастье, любовь и удача».