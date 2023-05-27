Международный день соседей отметили в Тяжинском округе

Работники Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры - филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности совместно с заведующей сельской библиотекой Надеждой Николаевной Барсуковой подготовили и провели развлекательную программу «Хорошо сидим».

Специалисты и участники художественной самодеятельности Тисульского сельского Дома культуры провели для жителей улиц Советская, Новая, Гагарина и Вокзальная поздравительную акцию «Сосед соседу улыбнись». Ведущая рассказала о происхождении праздника, а участницы вокальной группы «Девчата» исполнили для земляков задорные песни.

В Старо-Урюпском СДК проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Наши поделки – соседские посиделки». Здесь представлены творческие работы местных жителей, выполненные в различных техниках - макраме, вязание крючком и спицами, вышивка крестом и алмазная мозаика.

Работники Кубитетского сельского Дома культуры пригласили на «Соседские посиделки» своих соседей – работников детского сада, библиотеки и дома-интерната. Вместе шили и украшали прихватки, создавали свои оригинальные клумбы, одевали своих соседок на дискотеку и даже соревновались в мастерстве, забивая гвозди.

В посёлке Тяжинский по улице Советской, дом 11 активисты ТОС «Неравнодушные» в рамках Дня соседей провели конкурс рисунков по темам: «Дом моей мечты», «Мои соседи». Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин вручил участникам сладкие призы. Затем в честь Международного дня соседей состоялось дворовое чаепитие.

В дворовых территориях микрорайона Тяжинского агропромышленного техникума, улицы Советской и Максима Горького окружного центра состоялись театрализованные представления в форме клоунады-шоу «Бумс». Ребятишек ждали шуточные викторины и дружная «соседская» дискотека.