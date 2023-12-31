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Молодые ученые Кузбасса победили в федеральном конкурсе «Умник»

Фонд содействия инновациям подвел итоги региональных конкурсов «Умник» в рамках ежегодной грантовой программы, направленной на поддержку молодых ученых. В числе победителей — два представителя КемГУ и представитель КемГМУ Минздрава России, занимающиеся исследованиями в области медицинских технологий.

Экспертное жюри Фонда отметило проекты Ксении Дудки по разработке роботизированного аппарата для механотерапии голеностопного сустава, Владислава Кошелева — за разработку лантаноидного красителя для контрастирования биологических препаратов при сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, а Алексея Сахарчука — за разработку программного комплекса для обработки результатов электронной аускультации.

Победители получат по 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ, испытаний, лабораторных исследований и других задач, необходимых для развития проекта. По истечении года грантополучатели должны представить результаты работ, а также бизнес-план либо, в качестве альтернативы ему, подать заявку на участие в программе «Студенческий стартап» — еще одном конкурсе Фонда содействия инновациям для молодежных проектов.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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31/12/2023
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