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Надзор за исполнением законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха по области ожидается выше нормы на 1,5-2,5 С.

На территории Центрального района г. Новокузнецка в соответствии с муниципальным контрактом текущее содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности, в том числе уборкой снега, льда с проезжей части, занимается МКП г. Новокузнецка «Дороги Новокузнецка».

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций в зимний период, обеспечения своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования Центрального района города Новокузнецка от снежных заносов, снежных валов, и гололедицы, руководителю МКП г. Новокузнецка «Дороги Новокузнецка» прокурором района объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/12/2024
Общество
Новокузнецк
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