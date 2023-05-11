Находясь под домашним арестом, жительница Омска потеряла электронный браслет

Прекратив попытки установить местонахождение электронного браслета и стационарного контрольного устройства, Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Омской области обратилась в суд с требованием возмещения причинённого ущерба в размере около 100 тысяч рублей с осуждённой, отбывающей в настоящее время семилетний срок лишения свободы в одной из исправительных колоний Мариинска. Об этом сегодня «Новостям Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

История об утраченном браслете началась в конце сентября 2021 года, когда постановлением Советского районного суда г.Омска в отношении 39-летней С., обвиняемой в незаконном обороте наркотических средств, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В целях осуществления надзора Омской уголовно-исполнительной инспекцией было принято решение об использовании в отношении обвиняемой электронного браслета и стационарного контрольного устройства, которые были в тот же день к ней применены. Об исправности оборудования был составлен акт, в котором обвиняемая расписалась. Также ей была выдана памятка по эксплуатации оборудования, разъяснён порядок его применения и использования, а также установлена материальная ответственность.

Но приблизительно через полтора месяца обвиняемая самостоятельно сняла браслет и скрылась от контроля. Ещё через полтора месяца она была задержана, и в апреле 2022 года осуждена Советским районным судом города Омска. Ей было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако местонахождение применённого к ней оборудования до настоящего времени не удалось установить. В добровольном порядке С. причинённый ущерб не возмещает, в связи с чем Уголовно-исполнительная инспекция и обратилась в суд о взыскании причинённого ущерба в размере около 100 тысяч рублей.

В судебном заседании ответчик исковые требования не признала, утверждая, что оборудование, которое она сняла с себя, осталось у неё дома. Квартира, в которой она проживала и в которой она должна была отбывать домашний арест, принадлежит ей на праве собственности, в связи с чем никто не может войти в квартиру без её ведома. По её мнению, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции отдали ей неисправное оборудование, поскольку не могут его найти. Утверждала, что после её освобождения из мест лишения свободы и возвращения домой оборудование будет там обнаружено.

Но суд, рассмотрев гражданское дело, расценил эти доводы ответчика как стремление избежать гражданско-правовой ответственности за утрату электронных средств контроля и надзора.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с С. в пользу Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Омской области ущерб, причинённый утратой оборудования, в размере около 100 тысяч рублей.

Кроме того, ответчик должна выплатить в доход бюджета Мариинского муниципального округа государственную пошлину в размере около трёх тысяч рублей.

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