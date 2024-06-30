В рамках Недели профилактики употребления наркотических средств медицинский психолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказал о том, что такое наркозависимость и как помочь зависимому человеку.

«Наркомания — это тяжелая болезнь, которая разрушает психику и нервную систему человека. По словам психолога, люди, которые узнают, что их родственник или друг употребляет наркотики, чаще всего реагируют остро — впадают в отчаянье или нападают на зависимого человека с критикой и осуждением. Это неправильная реакция. - Любое общение на повышенных тонах спугнет наркозависимого, он замкнется и будет врать. К разговору полезно привлечь как можно больше близких — так человек будет чувствовать больше поддержки. Начинать разговор надо с фактов — например с наблюдений, указывающих на наркозависимость. Обвинения в духе «да ты гробишь сам себя» или «как ты смеешь портить нам жизнь» использовать не стоит. Рекомендую высказать беспокойство: «Мы за тебя переживаем, волнуемся за твое здоровье и будущее». Словам наркозависимого о том, что он справится сам, верить не стоит. В ответ на отговорки нужно настаивать на походе к психиатру-наркологу или к психологу, так как они помогут со всем разобраться», — отметила Ольга Владимировна Наумова.

Наркозависимость может развиваться и в полностью благополучных семьях, ее жертвой может стать любой.

По словам специалиста, для того, чтобы вылечиться от зависимости, человеку нужна положительная мотивация и цель. Особенно это касается подростков. Семья должна в первую очередь оказывать психологическую поддержку.

Пресс-служба (архив).