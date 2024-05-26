Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О принципах профилактики заболеваний эндокринной системы рассказали пациентам врачи-эндокринологи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова

Как отмечают специалисты, доля больных с патологией эндокринной системы постоянно увеличивается, причем за последние годы рост происходит очень интенсивно, - Юлия Королева, заведующая эндокринологическим отделением НГКБ № 1. - В тройку самых распространенных болезней входят сахарный диабет, заболевания щитовидной железы - увеличение щитовидной железы, узловые и многоузловые зобы и ожирение.

В эндокринологическом отделении НГКБ № 1 проводится диагностика и лечение больных сахарным диабетом 1 и 2 типов, лечение осложнений сахарного диабета — диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии. Осуществляется лечение беременных, страдающих гестационным сахарным диабетом.

Также здесь наблюдаются пациенты с заболеваниями гипофиза, надпочечников, тиреотоксикозом, острым тиреоидитом, остеопорозом.

В неделю профилактики эндокринных заболеваний врачи говорили о самых главных принципах профилактики любых заболеваний - здоровом образе жизни. И заболевания щитовидной железы оказываются не исключением.

Потребление йодированной соли способствует профилактике эндокринных нарушений. Рекомендованное потребление йода в соответствии с потребностями организма человека – 150-200 мкг/сутки, что обеспечивается 4-5 граммами йодированной соли. Необходимо также уменьшить количество сахара и простых углеводов в рационе.

«Углеводы насыщают организм энергией, поэтому отказаться от них нельзя, но большое количество углеводов приводит к повышенной выработке инсулина,-  говорит заведующая эндокринологическим отделением НГКБ № 1. - Неправильное питание также способствует нарушению обмена веществ, замедлению метаболизма, что в целом негативно отражается на здоровье».

Вести активный образ жизни тоже немаловажно. Даже обычные пешие прогулки благотворно влияют на здоровье, не говоря уже о регулярных занятиях.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/05/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus