Как отмечают специалисты, доля больных с патологией эндокринной системы постоянно увеличивается, причем за последние годы рост происходит очень интенсивно, - Юлия Королева, заведующая эндокринологическим отделением НГКБ № 1. - В тройку самых распространенных болезней входят сахарный диабет, заболевания щитовидной железы - увеличение щитовидной железы, узловые и многоузловые зобы и ожирение.

В эндокринологическом отделении НГКБ № 1 проводится диагностика и лечение больных сахарным диабетом 1 и 2 типов, лечение осложнений сахарного диабета — диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии. Осуществляется лечение беременных, страдающих гестационным сахарным диабетом.

Также здесь наблюдаются пациенты с заболеваниями гипофиза, надпочечников, тиреотоксикозом, острым тиреоидитом, остеопорозом.

В неделю профилактики эндокринных заболеваний врачи говорили о самых главных принципах профилактики любых заболеваний - здоровом образе жизни. И заболевания щитовидной железы оказываются не исключением.

Потребление йодированной соли способствует профилактике эндокринных нарушений. Рекомендованное потребление йода в соответствии с потребностями организма человека – 150-200 мкг/сутки, что обеспечивается 4-5 граммами йодированной соли. Необходимо также уменьшить количество сахара и простых углеводов в рационе.

«Углеводы насыщают организм энергией, поэтому отказаться от них нельзя, но большое количество углеводов приводит к повышенной выработке инсулина,- говорит заведующая эндокринологическим отделением НГКБ № 1. - Неправильное питание также способствует нарушению обмена веществ, замедлению метаболизма, что в целом негативно отражается на здоровье».

Вести активный образ жизни тоже немаловажно. Даже обычные пешие прогулки благотворно влияют на здоровье, не говоря уже о регулярных занятиях.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).