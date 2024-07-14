О значимости вакцинопрофилактики для иммунитета

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали об укреплении иммунитета.

Вакцинация формирует иммунитет и предотвращает риск развития тяжелых форм заболеваний.

Сейчас в прививочных кабинетах Первой больницы можно поставить вакцину от пневмококка, гепатита В, АДСМ (от дифтерии и столбняка), клещевого энцефалита и COVID -19.

Эффективность вакцинопрофилактики в борьбе с инфекциями доказана многолетним мировым опытом.

«Польза вакцинопрофилактики очевидна. Вакцины - наша общая защита. Они спасают миллионы жизней, защищают наших детей с первых дней, давая им шанс расти здоровыми, учиться и развиваться, и нас, взрослых, улучшая прогноз нашей жизни. Здоровье каждого человека и нашего общества находится в наших собственных руках», - рассказывает фельдшер кабинета профилактики Екатерина Шабалина.

На сегодняшний день задачами вакцинопрофилактики являются не только снижение заболеваемости и сокращение смертности от осложнений заболеваний, но и обеспечение активного долголетия. Научно обоснована значимость активной иммунизации против гриппа в снижении смертности населения от болезней системы кровообращения, а также частоты рецидивов хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Пресс-служба НГКБ №1 (фото).