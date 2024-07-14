Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О значимости вакцинопрофилактики для иммунитета

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали об укреплении иммунитета.

Вакцинация формирует иммунитет и предотвращает риск развития тяжелых форм заболеваний. 

Сейчас в прививочных кабинетах Первой больницы можно поставить вакцину от пневмококка, гепатита В, АДСМ (от дифтерии и столбняка), клещевого энцефалита и COVID -19. 

Эффективность вакцинопрофилактики в борьбе с инфекциями доказана многолетним мировым опытом.

«Польза вакцинопрофилактики очевидна. Вакцины - наша общая защита. Они спасают миллионы жизней, защищают наших детей с первых дней, давая им шанс расти здоровыми, учиться и развиваться, и нас, взрослых, улучшая прогноз нашей жизни. Здоровье каждого человека и нашего общества находится в наших собственных руках», - рассказывает фельдшер кабинета профилактики Екатерина Шабалина.

На сегодняшний день задачами вакцинопрофилактики являются не только снижение заболеваемости и сокращение смертности от осложнений заболеваний, но и обеспечение активного долголетия. Научно обоснована значимость активной иммунизации против гриппа в снижении смертности населения от болезней системы кровообращения, а также частоты рецидивов хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Пресс-служба НГКБ №1 (фото).

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/07/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus