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Офицер Росгвардии стал участником новогоднего «Забега обещаний» в Кузбассе

В Кемерове прошёл новогодний «Забег обещаний». В мероприятии принял участие серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Сочи, военнослужащий Сибирского округа Росгвардии и заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных.

В этом году «Забег обещаний» проводился уже в 11-й раз. Символические 2025 метров преодолели жители и гости городов Кемерово, Белово, Прокопьевск. Специальный стартовый номер выдавался на старте, на нем каждый участник записывал свое обещание на предстоящий год, которое намеревался исполнить после финиша.

Более 500 бегунов-любителей и профессионалов вышли на дистанцию, чтобы преодолеть 2025 метров. По традиции среди них были семьи с детьми. Среди участников – любители бега старше 70 лет, а также совсем маленькие бегуны младше пяти лет. Самому маленькому еще не исполнилось и года, поэтому он «пробежал» свою первую дистанцию на руках у родителей. В числе спортсменов был знаменитый лыжник Александр Бессмертных.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/01/2025
Спорт
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