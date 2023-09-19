Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание Хозяйствующих Субъектов и Пользователей, оформляющих производственные и транспортные ветеринарные сопроводительные документы (далее ВСД) в системе ФГИС «Меркурий» на молочную продукцию о необходимости указания концентрации молочного жира – МДЖ и молочного белка – МБД, плотности, в виду вступления в силу с 1 сентября Приказа Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2022 №862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»

Так установлено, что уполномоченные лица крупных молокоперерабатывающих предприятий Кузбасса: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса», ООО «Молочное производственное объединение «Скоморошка», ООО «Натуральное молоко», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Михайловское», ООО «Назаровский молочно - кондитерский комбинат» (на площадке ООО «Кузбассконсервмолоко») не учитывают в своей работе с системой ФГИС «Меркурий» данный нормативно правовой акт и осуществили оформление производственных сертификатов на молоко в общем количестве 90495,816 кг.

Всем уполномоченным лицам указанных предприятий направлено уведомление в системе ФГИС Ветис.Паспорт о нарушении п.15 Приложения 2 Приказа Минсельхоза РФ от 13.12.2022 №862 .

Ещё раз обращаем Внимание всех участников оборота молочной продукции на необходимость указывать в графе «качественные характеристики продукции» значения МДЖ, МБД, плотность.