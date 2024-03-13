«Южный Кузбасс» провел экскурсию для студентов

Угольная компания «Южный Кузбасс» организовала экскурсию в ремонтные цеха для студентов техникума.

Учащиеся второго курса Междуреченского горностроительного техникума посетили ремонтный бокс специализированного транспорта и электроремотный участок «Южного Кузбасса».

Перед экскурсией студентам рассказали о многообразии профессий в «Южном Кузбассе», возможностях прохождения практики, а также о профессиональном развитии и карьерном росте на предприятии.

Перед посещением производственных объектов студенты прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и получили средства индивидуальной защиты.

В ремонтном боксе будущим техникам-ремонтникам показали, как ремонтируется специализированная техника: грейдеры, погрузчики, бульдозеры. Ребята признались, что некоторые виды транспорта видят впервые.

В электроремонтном участке «Южного Кузбасса» студенты познакомились с работой токаря, токаря-расточника, фрезеровщика, строгальщика, электрогазосварщика, кузнеца. Гости с интересом осматривали электродвигатели, ковши экскаваторов, детали для восстановления оборудования открытой добычи угля и обогащения, активно интересовались их назначением.

«В этом году мы расширили кадровую программу в молодежном направлении. Это значит, что экскурсий на предприятие для школьников и студентов станет больше. Убежден, кто-то из сегодняшних экскурсантов обязательно окажется в числе сотрудников компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»