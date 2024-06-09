Открытый межрегиональный турнир по рукопашному бою состоялся в Канске

В состязаниях памяти мастера спорта России Рустамбека Уулу Омурбека приняли участие более 250 спортсменов из поселка Тяжинский, городов, Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Зеленогорск, Ачинск, Красноярск и Абакан.

Кузбасс представляли воспитанники Тяжинский детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. По итогам проведенных поединков Захар Чернавин занял первое место, Глеб Герасименко и Тимур Байрамов – на втором месте, Данил Зинкевич и Карапет Агекян вышли на третье место.