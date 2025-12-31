Отпраздновать Новый год в Кемерово

В Кемерово на площади Советов в новогоднюю ночь пройдут народные гуляния.

Домики Рождественской ярмарки на площади Советов будут работать в новогоднюю ночь до 3:00 часов. Торговые павильоны, стилизованные под альпийские шале, будут работать все праздничные выходные до 11 января с 11:00 до 21:00.

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать после полуночи.

В парковой зоне ДК шахтеров с 5 по 7 января можно зайти в гости к Деду Морозу.

7 января в 16.00 на Площади Советов состоится Рождественская программа.

