Отпраздновать Новый год в Кемерово
В Кемерово на площади Советов в новогоднюю ночь пройдут народные гуляния.
Домики Рождественской ярмарки на площади Советов будут работать в новогоднюю ночь до 3:00 часов. Торговые павильоны, стилизованные под альпийские шале, будут работать все праздничные выходные до 11 января с 11:00 до 21:00.
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать после полуночи.
В парковой зоне ДК шахтеров с 5 по 7 января можно зайти в гости к Деду Морозу.
7 января в 16.00 на Площади Советов состоится Рождественская программа.
Фото: ИА Новости Кузбасса