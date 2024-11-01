Первенство Кузбасса по рукопашному бою прошло в Белове

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из городов Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск, Топки, Юрга, Яя, поселков Бачатский и Тяжинский.

Тяжинский муниципальный округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. По итогам проведенных поединков Вера Нечай вышла на первое место. Карапет Агекян и Тимур Плохих заняли третье место. Таким образом, ребята получили путевки на Первенство Сибирского федерального округа, которое состоится в декабре 2024 года в городе Омске.

Кроме того, были отмечены лучше спортсмены Кемеровской области и их тренеры, которым вручили фирменные командные костюмы. Среди них были спортсмен из Тяжинского округа Никита Трофимов и его тренер Эламан Турсунбекович Рысмендиев.

Фото: Тяжинская ДЮСШ