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Сотрудники транспортной полиции Белово приняли участие во II Всероссийском турнире памяти погибшего офицера Льва Ковылина

В Кемеровской области прошел второй Всероссийский турнир среди юнармейских коллективов по военно-прикладным видам спорта, посвященный памяти капитана Льва Ковылина – сотрудника ФСБ, погибшего при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике. За мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества (посмертно). э

Спортивная встреча состоялась на площадке Патриотического военно-спортивного центра «Разведчик», которым руководит председатель Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Белово Сергей Савченков.

В состав судейской бригады традиционно вошли офицеры транспортной полиции.

В турнире соревновались тридцать команд из десяти регионов России.

Участники турнира продемонстрировали свои навыки в подтягивании на перекладине, отжимании в упоре лежа, забеге по пересеченной местности с преодолением препятствий и на марш-броске.

Судьи признали наиболее подготовленными учащихся школы № 11 города Белово, которые завоевали большинство наград как в личном, так и в командном зачетах.

По завершению соревнований состоялось награждение победителей грамотами и медалями.

 Фото: ЛО МВД Росии на транспорте

Спорт
kuzbassnews.ru
21/10/2024
Спорт
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