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По иску прокурора жители шести отдаленных поселков Чебулинского округа будут обеспечены контейнерами для сбора ТКО

Прокуратура Чебулинского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Установлено, что не все населенные пункты Чебулинского муниципального округа обеспечены контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, в большинстве поселений не обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверка показала, что в шести населенных пунктах округа необходимо установить 52 контейнера и оборудовать контейнерные площадки.

В этой связи прокурор Чебулинского района обратился в суд с иском об обязании Территориальное Управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа установить контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов в деревнях Дмитриевка, Курск-Смоленка,  Кураково, Покровка, Орлово-Розово, селе Николаевка в соответствии с потребностью, определенной совместно с региональным оператором, а также обеспечить твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, и ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
13/05/2024
Общество
Верх-Чебула
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