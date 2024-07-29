По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств инвестора

Прокуратурой района проведена проверка по обращению предпринимателя. Установлено, что юридическое лицо является оператором платформы, предоставляющей инвестиционные займы участникам государственных и муниципальных закупок.

На платформу в целях привлечения инвестиций обратился предприниматель, который во исполнение муниципального контракта, заключенного с Управлением образования администрации Новокузнецкого муниципального округа в рамках реализации национального проекта «Образование», осуществлял ремонтные работы в помещении одной из школ для обеспечения функционирования «точки роста».

В соответствии с правилами платформы для получения инвестиционного займа необходимо открыть в банке счет, контролируемый инвестором, и внести изменения в заключенный муниципальный контракт, в соответствии с которыми оплата по нему должна производиться заказчиком на указанный счет.

В связи с выполнением данных условий предпринимателю был предоставлен инвестиционный займ на сумму свыше 1 млн рублей. В соответствии с заключенным договором инвестирования заемщик должен погасить все имеющиеся обязательства за счет денежных средств, полученных за исполнение муниципального контракта.

Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что недобросовестный предприниматель, получивший инвестиционный займ, не собирался его возвращать. Через день после подписания акта о приемке выполненных работ и за несколько дней до оплаты контракта он обратился к муниципальному заказчику и изменил банковские реквизиты для оплаты.

Таким образом он скрыл от инвестора факт оплаты муниципального контракта и лишил его возможности самостоятельно списать денежные средства, а полученные незаконным способом деньги недобросовестный бизнесмен потратил на собственные нужды.

Такие действия повлекли не только материальный ущерб для инвестора, но и невозможность в дальнейшем финансировать исполнение иных государственных и муниципальных контрактов, в том числе по строительству социально значимых объектов.

По материалам прокурорской проверки в следственном отделе по Новокузнецкому району СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), расследования которого находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области