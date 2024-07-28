Почему при заболеваниях печени важна диета?

Врач- гастроэнтеролог Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова рассказал о важности диеты при заболеваниях печени.

На сегодняшний день частыми заболеваниями печени являются цирроз и гепатит. Зачастую причиной болезней является халатное отношение людей к своему здоровью.

"Помочь при недуге могут не только подобранные врачом препараты, но и особая диета. Так, при болезни печени употреблять в пищу следует только отварные или запеченные блюда. Продукты не должны быть жирными – это нужно учитывать при выборе мяса и рыбы. Кроме этого, в рационе обязательно должны быть яйца, молоко, овощи, фрукты и подсушенный хлеб.

С С осторожностью следует относиться к свежим фруктам. Но самое главное, обязательно стоит отказаться от алкоголя, газировки, консервированных фруктов, мороженого, свежей выпечки, жареной и жирной пищи", - поясняет Алексей Близнюк.

Также врач обращает внимание кузбассовцев: все блюда должны быть теплыми. Горячее находится под строгим запретом. Подбирать диету и согласовывать её необходимо с лечащим врачом.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).