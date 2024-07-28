Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Почему при заболеваниях печени важна диета?

Врач- гастроэнтеролог Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова рассказал о важности диеты при заболеваниях печени.

На сегодняшний день частыми заболеваниями печени являются цирроз и гепатит. Зачастую причиной болезней является халатное отношение людей к своему здоровью.

"Помочь при недуге могут не только подобранные врачом препараты, но и особая диета. Так, при болезни печени употреблять в пищу следует только отварные или запеченные блюда. Продукты не должны быть жирными – это нужно учитывать при выборе мяса и рыбы. Кроме этого, в рационе обязательно должны быть яйца, молоко, овощи, фрукты и подсушенный хлеб. 

С С осторожностью следует относиться к свежим фруктам. Но самое главное, обязательно стоит отказаться от алкоголя, газировки, консервированных фруктов, мороженого, свежей выпечки, жареной и жирной пищи", - поясняет Алексей Близнюк.

Также врач обращает внимание кузбассовцев: все блюда должны быть теплыми. Горячее находится под строгим запретом. Подбирать диету и согласовывать её необходимо с лечащим врачом.

 

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/07/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus