Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Под контролем Россельхознадзора экспортировано около 30 тысяч м3 лесоматериалов из Кузбасса

С начала года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 29,5 тыс. м3 и 778,9 т лесоматериалов, подготовленных для экспорта из Кузбасса, что на 50 % выше объема лесоматериалов экспортированных в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 25,1 тыс м3 и 541,9 тонны. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 2,58 тыс. м3, в Социалистическую Республику Вьетнам – 1,46 тыс. м3, в Киргизскую Республику – 0,18 тыс. м3, и в Республику Узбекистан – 0,11 тыс.  м3. Щепа древесная отправлена в Республику Азербайджан в количестве 237 тонн.

Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортирована в Польшу и в Республику Казахстан общим объемом 0,036 тыс. м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий древесины, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров. С начала года на подкарантинную продукцию выдано 825 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus