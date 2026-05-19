Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено 16,4 тонны сухих окостенелых рогов северного оленя
14 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели новую партию сухих окостенелых рогов северного оленя, предназначенную для отгрузки из Кузбасса в Китай.
Продукция объемом 16,4 т успешно прошла исследования на радионуклиды в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. В результате ведомством оформлены экспортные сопроводительные документы.
Для организации экспортной отправки кемеровским предприятием была предварительно оформлена заявка в системе eCert.
Доставка груза предусмотрена в железнодорожном контейнере тремя видами транспорта (автомобильным, железнодорожным и морским).
С начала 2026 года объем данной продукции, экспортированной из Кузбасса в Китай, составил порядка 88 т.
Справочно:
Окостеневшие рога северных оленей высоко ценятся в качестве материала для изготовления сувениров — оригинальных вешалок, стульев, торшеров, светильников, подставок для ручек и карандашей, ножей для разрезания бумаги, брелоков, бус, шашек, шахмат, четок и других изделий. При этом у животных, сбрасывающих по физиологическим причинам такой ценный материал, взамен прежних рогов вырастают новые.