Под контролем Управления Россельхознадзора с территории Кузбасса экспортировано более 25,5 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

Экспорт зерновой продукции из Кузбасса с начала года снизился на 20% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 25,5 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главный импортер Республика Беларусь, на сегодняшний день в Республику отправлено 11,6 тыс. тонн семян рапса продовольственного(45 %).

Другой важный импортер - Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 7 тыс. т зерна и продуктов его переработки (28 %). Основные виды продукции: зерно ячменя – 3,1 тыс. т, мука пшеничная – 2,6 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки– 0,7 тыс. т, зерно овса – 0,5 тыс. т.

Третье место по объему экспорта у Республики Казахстан - 3,9 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (15 %). Основные поставки пришлись на отруби (пшеничные) – 1,8 тыс. т, семена рапса для промышленной переработки – 1,54 тыс. т и зерно пшеницы – 0,55 тыс. т., крупа манная 0,066,4 тыс. тонн.

Кроме этого экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны.

В Монголию отправлены отруби пшеничные - 1,77 тыс. т. В Польшу - семена льна продовольственные – 0,28 тыс. т. В Киргизию зерно пшеницы – 0,63 тыс. т, крупа манная – 0,024 тыс. тонн и мука пшеничная – 0,036 тыс. т. В Республику Азербайджан вывезена мука пшеничная – 0,13 тыс. т

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 514 фитосанитарных сертификатов.