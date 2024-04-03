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Под контролем Управления Россельхознадзора в марте 2024 года с территории Кузбасса экспортировано более 16 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 16,84 тыс. тонн зерновой, зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. В марте 2024 года экспорт данной продукции из Кузбасса снизился на 20 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Главный импортер марта - Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 8 тыс. тонн зерна. Основные поставки пришлись на зерно ячменя – 3,6 тыс. тонн, горох продовольственный – 3 тыс. т., семена рапса продовольственного – 1,4 тыс. тонн.

Другой важный импортер Республика Беларусь - отправлено 4,7 тыс. тонн семян рапса продовольственного.

Кроме этого экспорт осуществлялся и в другие страны.

В Республику  Казахстан отправлено – 1,9 тыс. тонн пшеницы, в Монголию - 1,4 тыс. тонн пшеничных отрубей,  в КНДР – 0,53 тыс.тонн муки пшеничной, в Литву – 0,32 тыс. тонн жмыха соевого.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 453 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
03/04/2024
Общество
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