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Подведены итоги областных военно-спортивных соревнований «Подвигу жить в веках»

Состязания, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на базе Прокопьевского аграрного колледжа. В трехдневных соревнованиях приняли участие 29 команд из учебных заведений среднего профессионального образования Кемеровской области. Будущих защитников Родины поприветствовали директор Кузбасского центра физического воспитания детей Дмитрий Валентинович Смышляев и директор Прокопьевского аграрного колледжа Кирилл Николаевич Яскевич.
Уже в первый день, несмотря на пасмурную погоду, ребята продемонстрировали свои навыки в различных испытаниях – проходили общевойсковую полосу препятствий, метали гранату на дальность, передавали сообщения азбукой Морзе, определяли воинские звания, снаряжали магазин автомата и стреляли из пневматической винтовки.
Также участников соревнований ждали непростые испытания – силовой блок (отжимание, пресс, подтягивание), турнир по спортивному лазертагу и тактическая игра на местности. Ребята разбирали и собирали автомат Калашникова, выпускали боевые листки, проходили этапы соревнований «Основы тактической медицины», «Ратные страницы истории», «Юнармеец в быту», «Конкурс капитанов».
По итогам военно-спортивных соревнований команда Тяжинского агропромышленного техникума «Наследники героя» (руководитель, преподаватель физической культуры Николай Георгиевич Капустин) вошла в пятерку лучших – заняла 5 место.

 

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kuzbassnews.ru
21/05/2024
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