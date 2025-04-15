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Праздник посвящения в музыканты «Первоклассный концерт» прошел в Мариинске

В рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества ряды юных музыкантов пополнили 32 первоклассника детской музыкальной школы № 22. Ребят ждали музыкальные загадки, и они успешно прошли все испытания.
После произнесения клятвы директор школы Алена Владимировна Новикова вручила ребятам дипломы юных музыкантов. Первоклассники впервые получили возможность стать участниками настоящего концерта в качестве исполнителей, радуя гостей своим творчеством.

Фото: Детская музыкальная школа № 22 города Мариинска

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/04/2025
Культура
Образование
Мариинск
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