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Праздник русской ложки прошел в Кубитете

В рамках акции «Кузбасская музейная неделя» специалисты Кубитетского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности рассказали школьникам о том, как появилась ложка, какими ложками ели на Руси. Дети познакомились с пословицами, поговорками и приметами, связанными с этим незаменимым предметом обихода.
Ребята исполняли песни и играли на деревянных ложках. Также участники праздника узнали о том, что на протяжении столетий русские умельцы передавали секреты изготовления деревянных ложек из поколения в поколение. В семьях ложки ценили и берегли. Это не просто предмет кухонной утвари, а один из символов русской культуры. На Руси деревянные ложки изготавливали практически повсеместно. Этот промысел не утратил своей актуальности и в наши дни.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/05/2024
Культура
Тяжин
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