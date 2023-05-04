Приостановление реализации лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует Вас о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Нобилис® EDS» (серия Н960А10, срок годности 03.2025) разработки «Intervet International B.V.» (Нидерланды) по показателю: «Внешний вид, наличие механической примеси и других посторонних включений (Внешний вид)»;

- «ХИПРАВИАР-В1» (серия 97Р1-1, срок годности 22.11.2024) производства «Laboratorios Hipra, S.A.» (Испания) по показателю: «Активность (титр, EID50/доза)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.