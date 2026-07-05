Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с малолетним ребенком

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в Кемеровском районе.

Предварительно установлено, что 4 июля 2026 в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с 6-месячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле надзорного органа находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

 Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области

Происшествия
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/07/2026
Происшествия
Топ
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus