Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в Кемеровском районе.

Предварительно установлено, что 4 июля 2026 в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с 6-месячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле надзорного органа находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области