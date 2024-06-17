Пропущенный мягкий знак в фамилии кузбассовца привёл его в суд

53-летний сельский житель Мариинского муниципального округа из-за пропущенного мягкого знака в документах не смог переоформить право собственности на свои земельные участки. Суд в кратчайшее время решил его проблему, установив факт принадлежности неверно оформленных документов.

30 лет назад администрация Мариинского района предоставила в собственность местному жителю земельные доли общей площадью 31,5 гектаров. Однако в выданных свидетельствах о праве собственности на землю его фамилия оказалась написанной без мягкого знака – «Иванкевич», тогда как его фамилия пишется с мягким знаком – «Иванькевич». В настоящее время при переоформлении земельных участков в связи с несовпадающей фамилией заявителя возникла правовая проблема, которую можно решить только в судебном порядке. Поэтому собственнику земельных участков и пришлось обратиться в суд с просьбой установления факта принадлежности правоустанавливающих документов.

Процессуальный срок рассмотрения такой категории дел составляет два месяца, но суд, изучив представленные доказательства, а также выслушав свидетелей и заинтересованных лиц, разобрался в возникшей ситуации менее чем за месяц.

Суд установил, что свидетельства о праве собственности на земельные участки, выданные 30 лет назад на фамилию Иванкевич, принадлежат владельцу этих участков с фамилией Иванькевич.

Теперь после вступления решения суда в законную силу сельчанин сможет беспрепятственно продолжить оформление права собственности на земельные участки установленного образца, и свободно распоряжаться ими в дальнейшем.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинской городской суд