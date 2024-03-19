Проведение контрольно-надзорных мероприятий на территории Прокопьевского муниципального округа

Отделом земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в феврале 2024 года на территории Прокопьевского муниципального округа обследовано 28,6 га земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В ходе проведения выездных обследований, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами, установлены признаки нарушения земельного законодательства, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земельных участков от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий собственникам земельных участков Управлением выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации.