Работа специалистов Россельхознадзора способствовала устранению еще одного захламления на сельхозземлях в Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса

Нарушения земельного законодательства в границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора в марте 2024 года. Так, в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения было выявлено размещение на площади 884 кв. м несанкционированной свалки отходов, образованных после строительства и ремонта автодороги в виде буртов и насыпи, состоящих из породы, щебня, асфальтовой крошки, лома асфальта IV класса опасности. Соответствующие материалы о захламлении, а также предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства были оперативно направлены в адрес главы муниципалитета.

12 июля 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступили сведения из Комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа о проведенных мероприятиях по ликвидации свалки и восстановлению земель. Таким образом, очистка захламленной площади позволила ввести земельный участок в оборот под выпас сельскохозяйственных животных.