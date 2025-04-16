Работники НкАЗа подали 9 заявок на грантовый конкурс

В Новокузнецке завершился прием заявок на участие в ежегодном корпоративном грантовом конкурсе «Вдохновляй и действуй». Его организатором является Центр социальных программ РУСАЛа, созданный в 2004 году по инициативе основателя алюминиевой компании Олега Дерипаска.

Заводские волонтеры разработали 9 проектов, каждый из которых может стать социальной новацией и помочь тем, кто в этом нуждается.

- Приятно видеть такое количество интересных и разноплановых проектов у новокузнецких заводчан, - отметила директор Новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Марина Бессонова. - Вместе мы сделаем наш город лучше.

В течение двух недель эксперты конкурса будут знакомиться с проектами и оценивать их актуальность, вовлеченность волонтеров, обоснованность и другие важные критерии. Победителей конкурса объявят уже в мае 2025 года.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа