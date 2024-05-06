Работники прокуратуры Кузбасса посетили места захоронений участников Великой Отечественной войны

Более 10 лет назад члены ветеранской организации прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса положили начало доброй традиции по установлению мест захоронений участников Великой Отечественной войны - работников прокуратуры Кемеровской области. Проделана кропотливая работа - изучены архивные личные дела, найдены родственники, близкие и просто знакомые, по крупицам собрана информация, на основании которой составлен план расположения мест захоронений.

На примере наших ветеранов работники органов прокуратуры Кузбасса продолжают заниматься данной деятельностью, активно привлекая к этой работе молодых специалистов.

Сохраняя традицию, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к ветеранам и работникам прокуратуры области присоединились представители восьмого отдела (кассационного) (с дислокацией в г. Кемерово) кассационно-надзорного управления Главного уголовно-судебного управления и пятого отдела (апелляционно-кассационного) (с дислокацией в г. Кемерово, г. Новосибирске, г. Челябинске) апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Работники и ветераны надзорного ведомства посетили, расчистили территорию захоронений, возложили цветы и георгиевские ленточки на могилы участников Великой Отечественной войны, внесших свой вклад в Победу советского народа над фашизмом:

Ревякина Ивана Константиновича,

Сафонова Николая Александровича,

Магарилла Абрама Лейбовича,

Янковского Николая Александровича,

Пономарева Владимира Александровича,

Пронченко Григория Афанасьевича,

Киршина Семена Федоровича,

Костюкова Александра Матвеевича,

Усова Петра Антоновича,

Пузикова Александра Михайловича,

Пахомова Дмитрия Андреевича.

Миргородского Леопольда Леонтьевича

Болдырева Ивана Васильевича.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области