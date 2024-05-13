Работники прокуратуры провели для школьников урок памяти

В целях воспитания патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего народа работники прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка среди учащихся начальных классов МБОУ «Лицей №34» провели урок памяти «День победы». В ходе мероприятия учащиеся просмотрели видеоматериалы о начале Великой Отечественной войны, узнали о трагических событиях того времени.

Сотрудники прокуратуры разъяснили положения действующего уголовного и административного законодательства, рассказали об истории становления органов прокуратуры, специфике работы.

С целью вовлечения детей в творческие проекты, направленные на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне среди учащихся лицея был проведен конкурс рисунков на тему «Мы помним и гордимся». Все ребята, принявшие участие творчески подготовились, показали высокий уровень.

После мероприятия работники прокуратуры совместно со школьниками посетили ветерана Великой Отечественной войны Стрельцова Тараса Сергеевича.

Тарас Сергеевич родился в 1926 году в Алтайском крае. Закончил 5 классов, работал в колхозе. В августе 1945 года был призван в Красную армию, участвовал в боевых действиях с японцами. Воевал сначала рядовым, затем ефрейтором. После окончания войны служил на Сахалине. Награжден орденом Отечественной Войны 2 степени, медалью «За победу над Японией».

Тарас Сергеевич рассказал ребятам истории об участии в боях, вспомнил боевых товарищей, для него 9 мая главный праздник, ежегодно в этот день он участвует в военных парадах, праздничных шествиях и встречается с ветеранами. Школьники прочитали стихи, вручили Тарасу Сергеевичу открытку, сделанную на уроке технологии, спели песню «Катюша».

В целях проявления интереса к армии, уважения к защитникам Отчества, формирования у детей способностей отражать свои мысли и чувства при написании писем, прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка организован и проведен творческий конкурс «Письмо солдату» среди воспитанников подшефного МКОУ «Школа-интернат №38». Конкурс показал, что ребята понимают насколько важна их поддержка, все творчески подготовились, показали высокий уровень. По результатам конкурса из представленных работ были отобраны лучшие, победители награждены грамотами. Все письма направлены участникам СВО и мобилизованным.

Фото: Прокуратура Центрального района