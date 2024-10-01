Росгвардейцами задержан предполагаемый виновник в нападении на медиков из-за прерванного сна

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнего местного жителя, который в нетрезвом состоянии препятствовал работе медиков.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший со скорой медицинской помощи, на улицу Карла Либнехта. На месте стражи правопорядка обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, конфликтовавшего с работниками медицины. Для пресечения противоправных действий росгвардейцы задержали горожанина.

По предварительной информации, медицинскую бригаду вызвали местные жители, обнаружив на одной из городских улиц лежащего на земле мужчину. По приезде медики привели гражданина в сознание, после чего ранее неоднократно судимый мужчина начал агрессировать, якобы из-за прерванного сна. Для собственной безопасности медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия