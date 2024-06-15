Росгвардейцы из Кузбасса стали лауреатами всероссийского творческого смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»

В краевом дворце дружбы «Русь» в Хабаровском крае состоялся заключительный концерт творческого конкурса Росгвардии и церемония награждения лауреатов, в том числе и представителей Кузбасского территориального управления. В течение трех дней более ста участников со всей России выступали перед членами жюри и жителями Хабаровского края.

Открыл гала-концерт ансамбль Главного управления Росгвардии по городу Москве с песней «Мы единая страна». После выступления заместитель командующего Восточным округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов вручил награды победителям и призерам в номинации «Хореография». Лауреатом первой степени стал дуэт войсковой части из Приволжского округа, почетной второй степени – Вадим Мехманов, представляющий Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, дипломом третьей степени награжден танцевальный коллектив «Надежда» Новосибирского военного института войск правопорядка.

«Атмосфера на конкурсе была замечательной. Я смог не только посмотреть на новый для меня город, но и обменяться опытом с другими участниками. Надеюсь, что в следующем году смогу удивить жюри новой хореографической постановкой», – поделился впечатлениями инспектор государственного контроля Росгвардии Кузбасса лейтенант Вадим Мехманов.

Кроме того, призером стал и сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег», который продемонстрировал свои вокальные навыки. В категории «Сольное пение» номинантами первой степени стали капитан Владислав Россол (Южный округ ВНГ РФ) и служащая Александра Виксне (Санкт-Петербургский институт ВНГ РФ). Дипломы второй степени вручили сержантам Дмитрию Кухта и Анастасии Берестенко (Уральский округ ВНГ РФ). Третьей степени – служащей Ирине Шароновой (Сибирский округ ВНГ РФ) и прапорщику Владимиру М. из кемеровского ОМОН «Оберег».

Генерал-лейтенант Алексей Калуга поздравил победителей, призеров, участников, членов жюри и зрителей с завершением всероссийского этапа конкурса «Солдаты антитеррора» и пожелал сохранять творческую энергию в любой жизненной ситуации. Завершилась церемония большой концертной программой и гимном ведомственного смотр-конкурса в исполнении лучших артистов Росгвардии.

Фото: Росгвардия