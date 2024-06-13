Росгвардейцы помогли разыскать пропавшую жительницу Кузбасса

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь местному жителю в поисках пропавшей 26-летней супруги.

За помощью к правоохранителям обратился мужчина, сообщивший о пропаже своей жены, о местонахождении которой ничего не было известно на протяжении двух суток. Всем нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации, была направлена ориентировка с приметами пропавшей. Вскоре во время патрулирования городских улиц росгвардейцы заметили прохожую, соответствующую описанию.

По предварительным данным, оказалось, что девушка отправилась к знакомой, с которой они распивали спиртные напитки. Найденная жительница была передана инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия.