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Росгвардейцы предотвратили противоправные действия на охраняемом объекте

В Березовском сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который после злоупотребления спиртными напитками нарушал общественный порядок в торговой точке.

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к комиссионному магазину на бульваре Молодежный. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали агрессивного 29-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, мужчина пришел в комиссионный магазин, где у него на фоне злоупотребления спиртными напитками произошел конфликт с продавцом. В ходе словесной перепалки дебошир опрокинул одну из стоек с товаром. Для пресечения противоправных действий продавец нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
24/07/2023
Общество
Березовский
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