Росгвардейцы пресекли конфликт на охраняемом объекте

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое общественное заведение на улице Обнорского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали агрессивных мужчин, которые конфликтовали с администратором сауны. Ими оказались прибывшие на заработки в Кузбасс 37-летний житель Якутии и 29-летний житель Волгоградской области с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после истечения оплаченного времени администратор обратилась к посетителям с просьбой освободить сауну для других гостей. В ответ подвыпившие граждане стали вести себя неадекватно и выражаться в адрес работницы нецензурной бранью, отказываясь уходить. В целях обеспечения безопасности отдыхающих и имущества заведения администратор нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы для разбирательства передали нарушителей общественного порядка сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия