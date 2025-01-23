Росгвардейцы пресекли нарушение правопорядка на территории вуза

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержал нарушителя общественного порядка на территории одного из высших учебных заведений. Инцидент произошел в вечернее время, когда на пульт охраны поступил сигнал «тревога».

По предварительной информации, 45-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения попытался проникнуть на территорию высшего учебного заведения якобы для встречи со своим другом. На входе его остановил работник охраны, что вызвало у горожанина агрессию. Он начал нарушать общественный порядок, выражаться грубой нецензурной бранью и отказывался покидать охраняемый объект.

Для предотвращения дальнейших противоправных действий охранник вуза нажал тревожную кнопку, вызвав наряд Росгвардии. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали нарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия