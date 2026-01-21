Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы пресекли опасное вождение нетрезвого водителя

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек действия водителя, управлявшего транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и создававшего угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

В ночное время на маршруте патрулирования проспекта Ленина сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль «Тойота Марк», совершавшего опасные маневры с выездом на полосу встречного движения.

О подозрительном водителе росгвардейцы сообщили сотрудникам Госавтоинспекции и проследовали за транспортным средством. В результате автомобиль потерял управления и совершил наезд на скопившийся снег на краю проезжей части.

В ходе проверки установлено, что за рулём находился 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли дальнейшее движение транспортного средства и передали нарушителя прибывшему экипажу Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия

Кемерово
kuzbassnews.ru
21/01/2026
