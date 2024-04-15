Росгвардейцы провели для школьников День космонавтики

В столице Кузбасса Росгвардия отметила День космонавтики традиционной интеллектуальной викториной «Спецназ в космосе», которую стражи правопорядка провели для учеников городских школ.

Школьники под наставничеством военнослужащих и сотрудников из отряда специального назначения «Кузбасс», СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны в ходе интеллектуального соревнования отвечали на вопросы об истории освоения космоса, проектировали из подручных средств образцы космических кораблей и решали тематический кроссворд. В качестве судей выступили представители ветеранских организаций Кузбасса, авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии и территориального управления войск правопорядка.

«Команда у нас называлась «Белая звезда». Дети активно участвовали в викторине, с неким азартом. Больше всего меня поразило, что они готовились к мероприятию заранее и восполняли недостающие знания в области космонавтики. Очень важно, чтобы юное поколение помнило нашу историю и героев, которые повлияли на развитие космонавтики», - рассказала старший психолог кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Наталья Расписенко.

В завершении мероприятия отличившимся в тематической викторине школьникам организаторы вручили благодарственные письма и грамоты от командования региональных подразделений Росгвардии.

Фото: Росгвардия